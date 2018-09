Ensino superior: Colocados na primeira fase caem pela primeira vez em cinco anos

O número de candidatos colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior totalizou 43 992, menos 922 (ou 2%) do que na mesma fase do concurso no ano passado. Esta é a primeira vez em cinco anos que o número de colocados na primeira fase diminui de um ano para o outro – desde 2013/14, em que entraram menos 3 000 alunos do que no ano letivo precedente, que não havia recuos. No ano letivo passado o número de alunos colocados tinha crescido em 1 956 nesta primeira fase.

Números conhecidos este domingo, dia em que a Direção-Geral do Ensino Superior anunciou os dados do ingresso no ensino superior público para 2018/19. Nesta primeira fase candidataram-se 49 362 pessoas, menos 3 072 em relação ao ano passado. Tal como nos colocados, é a primeira vez em cinco anos que cai o número de candidatos – antes, o último recuo tinha sido em 2013/14, quando se apresentaram menos cerca de 4 500 candidatos face ao ano precedente.

Neste ano letivo o número de vagas disponibilizadas ficou em linha com o do ano anterior (mais 14, para um total de 50 852), o número mais elevado desde 2013. Sobraram 7 290 vagas, mais mil do que no ano passado, que serão disponibilizadas na segunda fase de candidatura. Mais de metade dos candidatos (54,7%) ficou colocada na primeira opção que escolheu e um terço dos candidatos ficou colocado na sua segunda ou na terceira opção. Dos candidatos a esta primeira fase, ficaram colocados 89,1% - a maior taxa desde 2013/14.

“Quando consideradas todas as vias de ingresso em licenciaturas e mestrados integrados, o número de novos estudantes no ensino superior público no ano letivo de 2018-2019 atingirá cerca de 73 mil, incluindo cerca de 65,5 mil estudantes nos cursos de licenciatura e mestrados integrados e cerca de 7,5 mil estudantes nos cursos técnicos superiores profissionais. Estes valores são estimados pela DGES com base nos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso e nas estimativas das instituições de ensino superior para as demais vias de ingresso, hoje divulgados,” lê-se no comunicado.

Os resultados da primeira fase do concurso podem ser consultados aqui. Quase metade das colocações (cerca de 20 500) ocorreram nas áreas de engenharias (7 461), ciências empresariais (6 914) e saúde (6 217), as três em que estava aberto o maior número de vagas. As universidades do Porto, de Lisboa e de Coimbra voltaram a absorver quase um terço dos colocados – acima de 14 000 no total. A candidatura à segunda fase do concurso decorre de 10 a 21 de setembro.

Mais mil estudantes internacionais

Os dados divulgados pela DGES referem ainda que o número de estudantes internacionais a ingressar em cursos superiores em Portugal vai aumentar 22% este ano letivo 2018/2019, uma subida de mais de 1 000 alunos – passa de 4 521 para 5 540 o número de estudantes ao abrigo do estatuto de estudante internacional. A direção-geral destaca o facto de se tratar sobretudo de estudantes brasileiros “a iniciar estudos num conjunto alargado de instituições.”