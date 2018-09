A ambiciosa rainha da pseudociência

Há dez anos, sentada na mesa da sua cozinha, Gwyneth Paltrow, protagonista de filmes como A Paixão de Shakespeare (pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz) começa a criar uma newsletter com dicas de produtos de beleza, receitas detox ou técnicas de meditação. Coisas de estrela de Hollywood, caríssimas, às quais o comum dos mortais apenas podia aspirar. E essa parece ser a palavra-chave do império que entretanto construiu. “É crucial, para mim, que nos mantenhamos aspiracionais. Os nossos produtos são lindos, os ingredientes são lindos. Não se alcançam com preços baixos, não se podem massificar”, justifica a atriz.

E, no entanto, a sua marca de lifestyle Goop – um portal de luxo que abarca vestuário, cosmética, setor editorial, um podcast e uma loja virtual e que organiza “cimeiras de saúde” com bilhetes ao preço da Web Summit – está já avaliada em 220 milhões de euros, segundo o The New York Times. Em junho, o site foi visitado por 2,4 milhões de pessoas e o podcast tem entre 100 mil e 650 mil ouvintes por semana. Parece algo bastante massificado, assim como o são os inúmeros disparates que lá se encontram.

A sigla corresponde às iniciais do nome da artista e empresária, separadas por dois “o”, por alguém lhe ter dito que estas vogais “vendiam” bem, como as do motor de busca Google. As sugestões de produtos e serviços têm preços assumidamente proibitivos. Receitas gastronómicas detox disponibilizadas por centenas de euros, brinquedos sexuais que custam milhares, conferências de “saúde” e bem-estar em Nova Iorque e Los Angeles com ingressos que chegam aos 1 300 euros, artigos e entrevistas a curadores, terapeutas e especialistas com tratamentos e produtos milagrosos...

Nos últimos anos, os conselhos New Age foram talvez longe demais, recebendo críticas e acusações de pseudociência. Adesivos Body Vibes, “feitos de material de carbono condutivo que a NASA usa para os fatos espaciais”, para “reequilibrar a frequência energética do corpo”, afirmações logo desmentidas por um representante da agência espacial norte-americana e sem qualquer fundamento científico. Garrafas de água com infusão de quartzo de ametista para “catalisar” estados positivos. Ovos de jade (pedra ornamental) para tonificar os músculos vaginais. Vapores que promovem a saúde íntima. Nas palavras da própria Gwyneth: “Senta-se numa espécie de minitrono e recebe uma combinação de infravermelhos e vapores de artemísia para limpar o seu útero. Uma libertação energética que equilibra os níveis hormonais femininos. Se estiver em Los Angeles, tem de experimentar.”

Remédios banha da cobra

No entanto, de acordo com a ciência, a vagina não carece de vapores. E as fórmulas vendidas por Gwyneth Paltrow, 46 anos, passaram a ser vistas como perigosas, mais do que enganosas. Num recente artigo do The New York Times, a jornalista Taffy Brodesser-Akner concluiu que uma boa parte dos temas abordados no site não passava de “pensamento mágico”. As denúncias de publicidade enganosa por parte de organizações como a Truth In Advertising chegaram à procuradoria dos distritos de Santa Cruz e Santa Clara, no estado da Califórnia. O tempo gasto por médicos conceituados a derrubarem mitos difundidos pela Goop – “os tampões não causam a morte, os vegetais com lectinas também não e é dispensável saber onde foi fabricado o látex que protege de doenças sexualmente transmissíveis”, afirmou a ginecologista e obstetra Jennifer Gunter, colunista do The Times – teve um efeito paradoxal, com a subida vertiginosa do número de visitas mensais ao site e audições do podcast.

“Eu consigo ganhar dinheiro com esses insultos (...) São tempestades culturais”, afirmou Gwyneth Paltrow quando questionada sobre as críticas, perante uma plateia de estudantes de Harvard. Noutras ocasiões, acrescentou ainda: “A ausência de evidências científicas não prova nada se não tiver havido estudos.” Contudo, o natural não é inócuo e a atriz teve de começar a ceder. Em abril do ano passado, quando falhou o projeto de revista quadrimestral em parceria com o grupo Condé Nast, a Goop rendeu-se ao óbvio: a necessidade de contratar investigadores para verificação e sustentação científica de conteúdos.

Monetizar receitas e tratamentos de luxo que se resumem a banha da cobra e efeito placebo não é bonito, mas haverá sempre público a aderir às recomendações dos seus ídolos, até às mais absurdas. Nuns casos, pela ilusão de proximidade com eles através das redes sociais, onde têm uma voz. Noutros, porque a presença em eventos e a aquisição de produtos satisfazem a necessidade de pertença a uma comunidade, algo que se foi perdendo com o desenvolvimento tecnológico da Medicina, que tornou cada vez mais impessoal a relação entre técnicos de saúde e pacientes. Os eventos, terapias e rituais New Age ocuparam esse lugar, o da afiliação e o do afeto.

Não admira, assim, que outras celebridades tomem este facto como condição suficiente para fazerem o mesmo (ver caixa): as manifestações de ódio e descrédito, das piores às mais brandas, fazem parte. Veja-se a definição de goop no Urban Dictionary: “Pessoa que vive na bolha, sem noção dos problemas e da realidade do cidadão comum, como Gwyneth Paltrow e Kanye West.”

Não, (ela) não é a única!

Ser célebre não dá o direito de dizer o que nos apetece. Ou dá? Famosos que venderam mitos como verdades científicas

Leon Bennett

Jim Carrey

O popular ator e comediante norte- -americano manifestou-se publicamente contra as campanhas de vacinação, usando o argumento de que as vacinas promoviam o autismo. A difusão da falsa crença partiu de um médico britânico, a quem foi retirada a licença por práticas fraudulentas e por falta de estudos que provassem a sua tese. O ativismo pela antivacinação traduziu-se no reaparecimento de doenças, como o sarampo e a tosse convulsa.

Astrid Stawiarz

Jessica Alba

A atriz californiana, conhecida pelos seus abdominais definidos ou pela personagem Max Guevara, da série televisiva de ficção Dark Angel, lançou uma empresa de produtos de consumo não tóxicos e de consumo ético. The Honest Company converteu-se num império, mas há dois anos a empresa foi processada por vender um detergente líquido biológico para a roupa que tinha componentes sintéticos.

Robin Marchant

Dr. Oz

O mediático cirurgião foi criticado por colegas e pelas autoridades de saúde, devido à falta de rigor dos conselhos dados no seu programa de televisão. Alguns exemplos de pseudociência: os alimentos transgénicos (OGM) faziam mal à saúde; suplementos milagrosos para perder peso; a síndroma das pernas inquietas durante o sono resolvia-se com alfazema; recomendação de receitas caseiras para o branqueamento dos dentes.