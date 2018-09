O elogio do frio: Quem é o homem do gelo

Fugimos do frio como quem tenta escapar da Peste Negra. Abafamo-nos quando estamos doentes, enfiamos casacos, à força, a crianças encaloradas e culpamos as temperaturas baixas por tudo quanto são gripes e constipações. Mas a história está mal contada. A exposição, controlada, ao frio não só parece não causar doença como ainda dá saúde. O holandês Wim Hof, de 59 anos, acredita nisto piamente. E arrasta multidões de seguidores que o veem como uma espécie de guru do frio.

Tudo começou quando a sua primeira mulher se suicidou. Hof, na altura um jovem na casa dos vinte, entrou em depressão, da qual tentou sair pelos seus próprios meios. Começou a fazer exercícios de respiração, combinados com banhos de água gelada. Aos poucos, foi saindo do torpor, ao mesmo tempo que criava uma doutrina assente em três pilares: exercícios de respiração, meditação e exposição ao frio – o Método Wim Hof (descrito no livro Iceman, editado em Portugal pela Lua de Papel).

A partir daí, o céu, ou melhor, os montes mais altos da Terra, passaram a ser o seu limite. Sempre com o frio como companhia. Subiu o Kilimanjaro em calções, tornou a subir, levando consigo um grupo de pessoas com doenças oncológicas e autoimunes, vestidas com pouca roupa, depois de terem praticado o método durante alguns dias. As proezas começaram a chamar a atenção. Primeiro das pessoas à sua volta, que foram aderindo, depois dos média e a seguir de médicos e cientistas. Mesmo pessoas inicialmente céticas, como jornalistas de Ciência, se converteram, pelo menos parcialmente, aos efeitos benéficos de passar frio, controlar a respiração e meditar. “Já não é de agora que se conhecem os efeitos positivos do frio. Cristiano Ronaldo recorre a banhos de gelo, assim como a recordista de maratona Paula Radcliffe”, nota Pedro Amorim, anestesista do Hospital de Santo António, que acompanha e estuda o ultramaratonista português Carlos Sá. “É um tónico muito importante, um estimulante do sistema imunitário. Hoje em dia, temos muito pouca exposição ao frio e seria benéfico que todos tivéssemos mais, por exemplo, com um banho de água frio diário”, continua.

Mortes acidentais

No caso do nosso homem do gelo e dos seus seguidores, os banhos são feitos em tanques com água e cubos de gelo, que se seguem a movimentos respiratórios de inspiração e expiração profundos, seguidos de momentos de suspensão. Face a tanta histeria à volta do fenómeno, uma equipa de investigadores, patrocinada por uma organização de apoio a doenças reumáticas, decidiu testar o procedimento, seguindo o método científico. Coordenada pelo médico e especialista em imunologia Peter Pickkers, a equipa convocou 24 jovens. Dividiu o grupo em dois: 12 cumpriram dez dias de treino, os outros 12 estavam no grupo de controlo. Com a supervisão de Wim Hof, os voluntários fizeram meditação, com o objetivo de atingir o relaxamento total; aprenderam a técnica de respiração (divulgada num vídeo difundido pelos cientistas) e submeteram-se ao frio, o que implicou, inclusivamente, passar quatro dias na Polónia, com mergulhos em água gelada (entre zero e um grau) . De volta à Holanda, os voluntários continuaram o treino em casa. Depois desse período de treino, as 24 pessoas foram inoculadas com toxina da bactéria E. coli. Os resultados da experiência foram publicados num artigo científico da Proceedings of the National Academy of Sciences, com a seguinte conclusão: seguir o programa resultou na libertação de adrenalina (uma hormona de resposta ao stresse), na indução da resposta anti-inflamatória e na atenuação da reação inflamatória inata. Ou seja, maior capacidade para combater a infeção, traduzida em menos sintomas da doença.

Contactado pela VISÃO para comentar o assunto, Pedro Amorim predispôs-se a testar em si próprio o método da respiração. E de uma atitude cética e algo desconfiada, o médico passou a admirador da técnica. “É incrível! Com os exercícios respiratórios baixei o ritmo cardíaco e o nível de saturação de oxigénio no sangue”, relata ao telefone. Nem no topo do Aconcágua, na Cordilheira dos Andes, Pedro Amorim atingiu níveis de saturação de oxigénio tão baixos. “Se fosse um doente, internado nos cuidados intensivos [com esse nível de saturação], já estávamos todos de volta dele.”

Isto acaba por provocar uma espécie de “susto” no organismo, que sente estar à beira da morte e, por isso, desencadeia uma resposta de stresse – é sabido que pessoas em fase terminal libertam grandes quantidades de hormonas de stresse, como a adrenalina e o cortisol. Este último esforço não é mais do que uma tentativa de o organismo combater o fim iminente.

“O objetivo destes exercícios respiratórios é ativar o sistema nervoso autónomo [que controla as atividades fisiológicas involuntárias, como o ritmo cardíaco, a temperatura corporal e a resposta imune]”, explica o médico. Ou seja, comandar, de forma voluntária, o que normalmente não é controlável. “Isto sugere que pessoas com doenças autoimunes podem beneficiar de treino respiratório diário.”

Os resultados do estudo feito pelos médicos deram ainda mais fôlego ao holandês, que criou uma empresa, a Innerfire, e se dedica a andar pelo mundo em conferências/treinos coletivos. Numa dessas sessões, relatada na revista The Atlantic, dezenas de pessoas pagaram um bilhete de 200 dólares (cerca de €170), por uma sessão de quatro horas. No pico do entusiasmo, Hof, que vai intercalando a palestra com banhos de gelo, promete curas da depressão, do medo, da dor, da ansiedade e até do cancro. (Também alerta para o risco de seguir o método da respiração durante a condução. E há igualmente relatos de morte em pessoas que mergulharam a cabeça para a fase de apneia, em vez de se limitarem a suster a respiração.) A maior parte destas alegações carece de confirmação científica. Mas isso pouco importa aos seus seguidores, como é o caso da lenda viva do surf Laird Hamilton. Lembre-se disso da próxima vez que pensar em ligar o aquecimento.

As proezas do homem do gelo

Wim Hof está inscrito no livro do Guiness, com 26 recordes mundiais

- Subiu o Quilimanjaro vestindo apenas calções e usando umas sandálias

- Esteve sentado num cubo com gelo, durante praticamente duas horas seguidas (mais precisamente uma hora e 52 minutos)

- Terminou uma maratona acima do Círculo Polar Ártico, e descalço

- É capaz de suster a respiração durante seis minutos seguidos

- Correu uma maratona no deserto sem beber um único gole de água