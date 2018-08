Gordon Ramsay oferece-se para ensinar adolescente recusado em curso de cozinha por ser anão

A 16 de agosto, Louis Makepeace recebeu a boa notícia: uma vaga condicional no curso de Hotelaria e Catering da Universidade de Heart of Worcestershire. Duas semanas depois, no entanto, veio o balde de água fria: O jovem de 18 anos, que sofre de acondroplasia (um dos tipos de nanismo mais comum), não vai ter lugar no curso e não duvida que a razão é simplesmente o seu tamanho.

Em declarações aos meios de comunicação, Louis diz que a instituição o informou de que o considera um "risco de segurança" para os outros 14 alunos e que haveria uma "perturbação" se fosse pisado por eles (o jovem tem 1,17m de altura).

A mãe acrescenta que o responsável pelo curso também lhe disse que não valia a pena frequentá-lo porque nunca poderia trabalhar numa cozinha profissional.

O caso mereceu a atenção de vários meios de comunicação britânicos, e não só, e chegou a Gordon Ramsay, que considerou a atitude da universidade "repugnante". Mas o chefe foi mais longe e deixou implícito que está disposto a treinar o jovem.

O tweet de Ramsay já recebeu mais de 17 mil "gostos" e entre os quase 2 mil comentários não faltam incentivos a que entre em contacto direto com Louis para oficializar a proposta.

O jovem, por seu lado, diz que trabalhar com o chefe, que é também uma estrela de televisão, seria "um sonho tornado realidade", acrescentando que "seria absolutamente incrível se ele estivesse a falar a sério".

Louis Makepeace considera a recusa por parte da universidade "humilhante" e sublinha que a sua altura nunca foi um problema nem na cozinha, nem na escola. "Sempre fui muito confiante em todo o tempo que passei na escola, tinha muitos amigos e a minha deficiência nunca foi um problema", recorda.

Um porta-voz da Heart of Worcestershire anunciou que o lugar do jovem na insituição "ainda está a ser discutido".