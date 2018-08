Novas atualizações do WhatsApp podem permitir que outras pessoas leiam as suas mensagens

Não foi há muito tempo que o WhatsApp começou a utilizar a encriptação de forma a garantir que as mensagens trocadas entre as pessoas eram apenas lidas por quem enviava e recebia. Mas as atualizações mais recentes desta rede social vêm enfraquecer a segurança e podem permitir que outras pessoas leiam as conversas trocadas.

A rede social adicionou várias cópias de segurança, agora gratuitas, fornecidas pelo Google que deitam por terra essa encriptação. Embora as conversas e imagens enviadas continuem em segurança quando estão apenas nos smartphones, assim que é feita uma cópia de segurança para o Google Drive perde-se a encriptação e as conversas podem, potencialmente, ser vistas por outras pessoas.

O WhatsApp deixou um aviso muito claro aos utilizadores, na sua página de apoio, referindo que as cópias de segurança para o Google Drive não são protegidas pela encriptação.

Estas alterações afetam apenas os utilizadores com smartphones Android, já que a Apple fornece cópias de segurança sem limitação a iCloud. Para os utilizadores de Android, apenas os que têm o Google Play instalado no telemóvel e estão inscritos com um email válido da Google é que têm disponíveis esta opção gratuita.

Se não pretender fazer essas cópias de segurança, pode ir até ao Google Drive e, na opção Gerir Aplicações, vai poder excluir o WhatsApp da lista.