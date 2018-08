A vida fica pior depois dos 50. Mito ou realidade?

Cuidado com a meia-idade, ouvimos uma vida inteira. Mal os 50 se aproximam no horizonte, damos por nós a constatar que a produtividade, e a adaptabilidade (... e mais outra série de coisas terminadas em “dade”...) já não são o que eram. “Ah, os melhores anos já lá vão...”, pensamos. E eis que não. Os últimos dados sobre o assunto apontam, antes, para uma fase de transição: afinal, há 15 anos que os economistas descobriram a curva da felicidade em “U” – como quem diz, a satisfação com a vida baixa a partir dos 20 e volta a subir com o aproximar dos 50, um padrão comum a várias culturas e países do mundo. Segundo confirmam agora os economistas da Universidade de Warwick (Reino Unido) e do Dartmouth College (EUA), responsáveis pelo estudo, ao passar os 50, ganhamos aquela liberdade que vem da infinita tranquilidade de não ter de provar nada a ninguém.