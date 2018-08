Kevin Spacey investigado em mais um caso de agressão sexual

Segundo o jornal Los Angeles Times, um porta-voz da polícia do condado de Los Angeles explicou que a suposta agressão ocorreu em outubro de 2016 em Malibu, cidade localizada a cerca de 50 quilómetros a oeste do centro de Los Angeles.

As autoridades já estavam a investigar o ator por um incidente semelhante que terá ocorrido em outubro de 1992, em West Hollywood.

O ator está ainda a ser investigado por pelo menos mais seis casos de agressão sexual no Reino Unido.

Vencedor de dois Oscars por "Os Suspeitos" (1995) e "Beleza Americana" (1999), considerado um dos melhores artistas de sua geração, a carreira de Kevin Spacey desmoronou-se após inúmeras acusações de agressão sexual.

Após as revelações, Spacey foi despedido do elenco de "House of Cards", série na qual era protagonista, e o cineasta Ridley Scott eliminou todas as suas cenas no filme "Todo o dinheiro no mundo" (2017), tendo sido substituído por Christopher Plummer.