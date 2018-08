Prepare-se para torcer os dedos. Consegue fazer o desafio do Dele Alli?

Depois de marcar um golo na estreia do Tottenham na Premier League, no dia 11 de agosto, Dele Alli festejou com um gesto que não passou despercebido nem no campo, nem no estádio e muito menos na Internet.

O gesto - já lá vamos - não tardou a ser copiado por milhares de pessoas e está aí o novo desafio viral: o Dele Alli Challenge ou #DeleAlliChallenge, no Twitter e no Instagram, impulsionado por figuras públicas e outros atletas como Neymar...

Ou o tenista Andy Murray

Trata-se de juntar as pontas dos dedos polegar e indicador de forma a formar um buraco, deixando os outros três dedos esticados. A forma mais simples é, em seguida, baixar esses três dedos, rodar a mão 180 graus e levá-la ao rosto, de forma a ficar com um olho visível através dessa abertura. Se a explicação, só por palavras, não é fácil de entender, as imagens dizem tudo (só não dizem que é muito mais difícil do que parece, na verdade).