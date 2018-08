Ministra neozelandesa grávida vai de bicicleta para o hospital para dar à luz

"Bela manhã de domingo para uma volta de bicicleta, até ao hospital, para uma indução para ter, finalmente, este bebé", escreveu a ministra neozelandesa para as Mulheres, a acompanhar a foto que partilhou no Instagram, acrescentando que, com o companheiro, decidiu ir de bicicleta porque não havia "espaço no carro para a equipa de apoio".

A política, do Partido Verde, que também é ministra adjunta de Transportes, garante que a deslocação a deixou "no melhor humor possível".

Genter tem sido uma voz ativa na promoção do uso de bicicleta em vez do automóvel.

Em junho deste ano, outra mulher no Governo da Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinta Ardem, de 37 anos, a mulher mais jovem a governar um país, foi notícia por ter um filho enquanto no poder.