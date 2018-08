Vídeo viral mostra luta de voluntários para tentar travar ondas de lixo nas Filipinas

Um dos estudantes que se voluntariou para limpar a costa de Manila captou as imagens impressionantes que mostram o grupo a braços com ondas fortes e carregadas de lixo

Matthew Doming, da Universidade de San Beda, é um ativista ambiental e juntou-se ao grupo de voluntários encarregues da limpeza da linha costeira da capital filipina, depois das chuvas torrenciais e inundações que atingiram Manila no último fim de semana. O mau tempo fez com que as ruas e estradas se enchessem de plástico e outro lixo.

A experiência acabou por ganhar contornos inesperados ao permitir ao grupo, como conta Doming, citado pela ABC, testemunhar pela primeira vez a extenção da poluição na zona.

O vídeo, partilhado no Facebook na segunda-feira, já tem quase 1 milhão de visualizações.

Segundo um relatório da Greenpeace, de 2017, as Filipinas são a terceira fonte mundial da poluição dos oceanos com plástico.