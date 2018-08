Retrato dos portugueses, um povo de paradoxos e contradições

Nós, portugueses, estamos felizes, mas insatisfeitos. Gostamos de estar com amigos, mas não confiamos nas pessoas – a não ser que essas sejam do Governo ou das instituições europeias. Se há lição que podemos tirar dos inquéritos publicados no Portal da Opinião Pública, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é que somos um povo de paradoxos e de contradições