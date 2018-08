Funcionários do Google criticam projeto que compactuará com censura chinesa

O documento pede aos executivos mais transparência na empresa, para que possam compreender as implicações éticas do seu trabalho, segundo o jornal norte-americano The New York Times, que teve aceso à carta.

A mesma nota afirma que o projeto, designado Dragonfly, e a aparente disposição do Google em compactuar com a censura chinesa "levantam questões morais e éticas urgentes".

"Neste momento, não temos informação necessária para tomar decisões eticamente esclarecidas sobre o nosso trabalho, projetos e emprego", lê-se na carta, que afirma que a maioria do pessoal só soube do projeto através da imprensa.

No total, a carta foi assinada por 1.400 funcionários, segundo o NYT.

O Google saiu da China em 2010, em protesto contra a censura e ciberataques perpetuados pelo Governo chinês.

O número de chineses ligados à internet ultrapassou já os 770 milhões, mas redes sociais e ferramentas online como o Facebook, Twitter, Google, Youtube ou Dropbox estão banidas no país.

A carta é também um outro exemplo de como a pressão dos funcionários tem pressionado a estratégia do Google.

Em abril passado, os funcionários protestaram contra o projeto Maven, desenvolvido em conjunto com o exército dos Estados Unidos, e que prevê o uso de inteligência artificial para aperfeiçoar armamento, levando a empresa a não renovar o contrato com o Pentágono.

com Lusa