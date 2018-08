Resposta da PSP ao desafio #InMyFeelings já é viral

O desafio #InMyFeelings é mais uma moda viral nas redes sociais. Tudo o que precisa de fazer é sair de um carro e dançar a música com o mesmo nome do artista Drake. Depois, a pessoa que fica dentro do carro tem de o filmar...com o automóvel em andamento. Claro que autoridades de vários países do mundo já se manifestaram relativamente a esta moda, por afirmarem que os condutores dos carros se distraem e que isso pode provocar acidentes graves.

No Twitter, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA publicou: " #DistractedDriving é perigoso e pode ser mortal. Nenhum desafio de dança vale uma vida humana".

Mas a verdade é que todos os dias têm sido publicados centenas de vídeos com os passos, que ganhou fama depois de o comediante americano Shiggy ter partilhado no seu Instagram um vídeo seu a dançar a música - e que, agora, tem mais de 6 quase 7 milhões de visualizações. Só depois deste vídeo é que começaram a surgir versões de pessoas a saltarem dos carros, sendo que esta parte não está ligada ao vídeo de Shiggy.

Agora, a PSP juntou-se ao apelo contra este desafio, com um vídeo que mostra um agente a ouvir o tema, a parar e a sair do carro, mas, depois, em vez de começar a dançar, acena que "não". "Para ver e fixar", lê-se na publicação, com data de dia 14 de agosto, que já foi partilhada mais de 3 mil vezes.