Não coma enquanto anda e outras regras no trabalho que os ingleses dizem ser bizarras

No escritório, não deixe as portas abertas, não partilhe a comida que trouxe de casa, não tire nenhum medicamento da caixa de primeiros socorros, não use calções.

Estas são apenas algumas das regras de segurança e saúde no trabalho que os ingleses acham especialmente bizarras.

Um inquérito feito a dois mil trabalhadores sobre normas impostas pelas empresas, revelou que “não deixar as portas abertas” (por causa do risco de incêndio), “não poder dar um comprimido de paracetamol a um colega e ser “proibido pôr velas nos bolos de aniversário” são aquelas consideradas mais estranhas.

Um em cada cinco funcionários não pode trocar uma lâmpada no emprego, outros só podem usar talhares de plástico e triturar papel, isso, só com a camisa enrolada.

Muitos pensam que as políticas de segurança no trabalho estão a ir longe demais e a tornar-se demasiado invulgares.

Cerca de 40% dos entrevistados disseram que estas normas “ficaram malucas” e alguns preferiam, até, trabalhar nos anos de 1960, quando não havia tantas restrições.

Estas são algumas das regras de segurança no trabalho mais estranhas:

- Não deixe portas abertas (por causa do risco de incêndio)

- Não use calções

- Não desaperte as sandálias caso deixe cair alguma coisa no pé

- Não substitua lâmpadas

- Não corra

- Proibidas bebidas junto de computadores fixos ou portáteis

- São permitidas bebidas quentes em certas áreas

- Não partilhem comprimidos para as dores, como paracetamol

- Não tire medicamentos da caixa de primeiros socorros

- Proibido o uso de velas em bolos de aniversário

- Não use um emplastro sem preencher um formulário

- Não abra janelas

- Tem de segurar-se ao corrimão sempre utilizar as escadas

- Não leve bebidas nas mãos enquanto sobe ou desce escadas

- Só são permitidas garrafas de água, copos não

- Ninguém pode trazer nozes para o edifício

- Não coma enquanto caminha

- Tem de usar auscultadores para fazer chamadas telefónicas

- Não partilhe comida que trouxe de casa por causa das intoxicações alimentares

- Não pode ter mais do que um objeto pessoal na secretária