Portugal vai receber 30 migrantes do navio Aquarius

O Aquarius, o barco que há dias estava atracado entre Itália e Malta com 141 migrantes a bordo já tem, finalmente, um destino. Depois de vários países terem rejeitado entrada nos seus portos, chegou-se finalmente a um consenso.

O barco vai entrar em Malta e os migrantes vão ser distribuídos por Portugal, Espanha, Alemanha, Luxemburgo e Malta. Este foi o acordo alçando por estes seis países da União Europeia para pôr mim àquilo que poderia ser uma catástrofe humanitária.

O porta-voz do Governo maltês anunciou, no Twitter, que apesar de “Malta não ter obrigação legal” de receber os migrantes, o vai fazer, depois de conversas com outros países que tiveram o apoio da Comissão Europeia.

Portugal está disponível para receber 30 migrantes, segundo informação do Ministério da Administração Interna, e Espanha disponibilizou-se para acolher 60 pessoas. O acordo inclui também as 60 pessoas que foram resgatadas por Malta na segunda-feira.

Ontem, o ministro de interior italiano, Mateo Salvani, escrevia no Twitter: “O navio Aquarius com 141 outros migrantes a bordo: propriedade alemã, fretado por uma ONG francesa, tripulação estrangeira, em águas maltesas, com a bandeira de Gibraltar. Podem ir onde quiserem, mas não para Itália. PAREM com os traficantes de pessoas e os seus cúmplices”.