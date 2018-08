O mundo das “fake views” está a crescer no YouTube

A expressão “tornou-se viral” e “teve x visualizações no YouTube” é habitual nos media. E se essas visualizações forem compradas? Pode acontecer, sim. As “fake YouTube views” existem e são um negócio chorudo cujo objetivo é inflacionar a popularidade de um vídeo, ou seja, a manipulação de audiências.

Martin Vassilev, 32 anos, vive em Otava, no Canadá, e este ano já ganhou 175 mil euros nas 15 milhões de visualizações que vendeu. É o seu negócio.

Não é o próprio que as providencia. O seu site põe em contacto clientes que querem “visualizações”, “gostos”, “não gosto” com serviços que os oferecem, tudo gerado por computador.

“Posso gerar uma quantidade ilimitada de visualizações para um vídeo”, diz Martin Vassilev, ao The New Yor Times. “Há anos que tentam travar isto, mas não conseguem. Há sempre uma maneira de dar a volta”, explica.

Assim como outras redes sociais tentam lutar contra as falsas contas, o YouTube combate as “fake views” há anos. Com milhões de vídeos a “correr” todos os das, a plataforma ajuda a influenciar culturas e modas, promove agendas políticas e impulsiona carreiras em fase embrionária.

Embora a empresa (da Google) diga que são uma gota no oceano, as visualizações falsas estão, na mesma, a enganar consumidores e agentes publicitários, alterando artificialmente um mercado que pode levar à compra de milhares de artigos e a outras tantas entrevistas.

Com o poder de inflacionar um vídeo em cinco mil ou 10 milhões de visualizações, o The New York Times fez a experiência (não as comprou para o site do jornal, salvaguarda). Depois de fazer uma pesquisa no Google, encomendou visualizações a nove empresas diferentes – quase todas as compras chegaram em duas semanas.

Uma dessas firmas, a Devumi, ganhou um milhão de euros em três anos ao vender 196 milhões de visualizações. Os clientes incluem uma empresa de media criada pelo governo da Rússia, um empregado da Al Jazeera English, um realizador, uma sociedade de advogados conservadores. Muitos músicos também fizeram este tipo de operação para inflacionar os seus vídeos.

“Este é um problema em que temos trabalhado desde há vários anos”, disse, ao memo jornal, a diretora de produto do YouTube.

Martin Vassilev passou, no espaço de 18 meses, de desempregado e a viver em casa do pai, a proprietário da sua própria casa, com carro de topo estacionado à porta.

Em 2014, o seu site era o primeiro a aparecer no motor de pesquisa da Google e tinha 150 a 200 pedidos por dia. “Não imaginava que se podia ganhar tanto dinheiro online”, disse. Houve meses em que ganhava mais de 25 mil euros.