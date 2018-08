Desabamento de parede em obra de um prédio faz um morto e um ferido em Lisboa

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP à Lusa, o alerta para o desabamento foi dado às 17:15 e ficaram "na altura duas pessoas soterradas".

A parede que caiu, e que provocou a morte de um dos trabalhadores e ferimentos ligeiros a outro, atingiu a estrutura da obra que sustenta uma das fachadas, na Calçada do Marquês de Abrantes, na freguesia da Misericórida.

O comandante Pedro Patrício, do Regimento dos Sapadores Bombeiros adianta que o acidente se deveu ao desabamento de "uma parede interior", que atingiu as duas vítimas que trabalhavam nesta "obra particular".

O ferido ligeiro é um homem de 61 anos, que foi transportado para o hospital de São José, e o trabalhador que morreu terá também cerca de 60 anos, indicou fonte do INEM.