Regresso ao Futuro: Eles estão de volta? Humm….

Michael J. Fox (Marty McFly), Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly), Christopher Lloyd (Dr. Emmett “Doc” Brown) and Thomas F. Wilson (Biff Tannen) estiveram juntos em Boston, nos EUA, para se reuniram com os fãs.

Os atores de um dos maiores “blockbusters” dos anos 1980, Regresso ao Futuro, a que se seguiram Regresso ao Futuro Parte I e Regresso ao Futuro Parte II, responderam a algumas perguntas da assistência sobre a hipótese de um quarto filme.

“Basicamente, penso que a América está a dizer: 'Vá lá, eles destruíram todas os outros francisings com más sequelas, por que não esta?”, disse, a rir, o ator que fez o vilão Biff. A acrescentou, ironicamente. “Vamos assistir até que seja uma porcaria”

Marty McFly, ou Michael J. Fox na vida real, referiu que o co-autor da trilogia, Bob Gale “sempre protegeu muito bem o seu franchising”.

No encontro, onde estavam muitos fãs vestidos com a indumentária de Marty – calças de ganga, casaco de ganga com colete de penas vermelho por cima e ténis – o ator principal brincou com o facto de estarem mais de 30 graus na rua e estar tanta gente “demasiado vestida”. Aliás, confidenciou que odiava a sua roupa no filme, exatamente porque ficava sempre cheio de calor no decorrer das filmagens.

Os bilhetes para estar com os atores tinham preços desde os 17 euros até aos 880 euros (estes davam para tirar fotos com os heróis dos filmes, pedir autógrafos e fazer-lhes perguntas).