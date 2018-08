O que se passou ontem com o Multibanco?

A rede multibanco esteve com problemas de funcionamento desde as 22:30 de domingo e durante cerca de uma hora, com a SIBS a confirmar "constrangimentos temporários"

O problema afetou os pagamentos e levantamentos nas máquinas ATM (multibanco) e a plataforma eletrónica MB Way, que, apesar do formato digital, integra e está ligada à rede multibanco.

A SIBS explica que em causa esteve uma falha informática que necessitou de uma intervenção técnica para ser solucionada.