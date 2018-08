Dormir no supermercado? Sim, aconteceu por causa do calor

A onda de calor que este fim de semana se fez sentir um pouco por toda a Europa deu para quase tudo. Banhos de mar, de piscina, de rio, brincadeiras nos repuxos espalhados pelas cidades ou sestas debaixo de árvores. A corrida às ventoinhas e ar-condicionado disparou, os centros comerciais foram mais procurados por quem apenas queria estar um pouco ao fresco.

Em Helsínquia, na Finlândia, um supermercado convidou os clientes a pernoitar no seu interior, junto das zonas mais frescas. Eles não se fizeram rogados, como mostram as fotos, e levaram colchões, sacos camas e almofadas. A temperatura média, em agosto, costuma rondar os 19ºC, mas, no sábado e no domingo, estiveram cerca de 30ºC e a maioria dos finlandeses não tem ar-condicionado em casa.