Um incêndio deflagrou hoje à tarde numa zona de estacionamento junto aos armazéns El Corte Inglés em Lisboa, de acordo com os Sapadores Bombeiros de Lisboa

O Regimento indica no seu 'site' uma ocorrência de incêndio, às 15:49, no estacionamento do edifício 29-29H, na avenida António Augusto de Aguiar. o Número 31 corresponde à morada do El Corte Inglés.

Lusa