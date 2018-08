Dicionário de verão: De Robles a Madonna, um super-avião em Beja e uma maçã “trilionária”

E se a Proteção Civil lhe pedir para ligar para a Glassdrive? Aconteceu. Quando era estudante foi de férias sem saber as notas? Aconteceu. Ronaldo na Juventus? Também. Treze meninos e um treinador salvos de uma gruta depois de 18 dias? Talvez o maior feito dos últimos muitos anos

BdC – Saiu (porque foi obrigado), disse que não voltava, escreveu uma carta (post) de despedida, arrependeu-se poucas horas depois, voltou. Bruno de Carvalho não larga o Sporting. Quer concorrer às eleições de 8 de setembro, aquelas que já têm quase tantos candidatos como uma coleção de cromos de futebol.

Beja – Tem aeroporto, sim. E é o único em Portugal onde o gigante dos ares de nome A380 consegue aterrar. Assim foi. Pela primeira vez, o maior avião comercial de passageiros aterrou no nosso país. Não trazia passageiros, mas sim a tripulação da Hi Fly, da família portuguesa Mirpuri, para apresentar o seu novo programa de voos charter. A Hy Fly vai fazer viagens para outras companhias.

CP – Camionetas de Portugal ou Comboios de Portugal? As queixas dos utentes são muitas. Supressões constantes, atrasos de horas, carruagens velhas e sem condições, avarias constantes. Na Linha do Oeste já lhe chamam Camionetas de Portugal tal a frequência com que a CP recorre ao transporte rodoviário por não ter material circulante. E, como estamos no verão, resolveram avançar com um novo “Horário de verão”, aquele cujo significado é… menos comboios a circular.

França – Ganhou o Mundial da Rússia 2018.

Glassdrive – E quando a Proteção Civil envia, pela primeira vez, um alerta aos cidadãos que estão em Beja e Faro devido ao calor isso pode querer dizer… Glassdrive. A autoridade nacional enganou-se no número de telefone para o qual as pessoas podiam ligar se tivessem dúvidas e escreveu o contacto de uma empresa de reparação de vidros de automóveis. Resultado: o call center da Glassdrive entupiu com as dezenas de chamadas, já vidros não deve ter conseguido reparar muitos.

Grécia – Mais de 90 mortos foi o resultado de vários incêndios que atingiram as zonas balneares gregas. As imagens com carros queimados fizeram recordar a tragédia de Pedrógão Grande.

Gruta – 13 meninos e um treinador de futebol entraram numa gruta da Tailândia e, devido à subida do nível das águas da chuva, já não conseguiram sair. O mundo esteve em suspenso durante 18 dias até conseguir ver os miúdos e o treinador saírem, um a um, com uma equipa internacional de mergulhadores ao qual se juntaram milhares de voluntários para ajudar.

Maçã – Trilião. Bilião. A discussão mantém-se. Falamos em dólares e o nome pouco importa, o número de zeros é muiiiito grande. Tão grande quanto a Apple, a empresa que renasceu das cinzas em 1996 e hoje é um portento mundial. A boa nova bolsista surgiu um dia depois de ser noticiado que a Apple passou para terceiro lugar no número de smarphones vendidos. Antes do iPhone, estão os telefones da sul coreana Samsung e da chinesa Huawei.

Madonna – Tem dinheiro mais do que suficiente para ser dona da EMEL (empresa municipal que gere o estacionamento em Lisboa), mas parece que já se aportuguesou: quis uma borla. Aliás várias, mais concretamente 15, que é o número de lugares que precisa para estacionar os automóveis da sua comitiva junto ao palacete onde mora, na Rua das Janelas Verdes. Conseguiu.

Notas – Não de dólar, nem de euro, mas sim aquelas que são atribuídas aos estudantes. A greve dos professores que aderiram ao apelo do novo sindicato Stop fez com que muitos alunos fossem de férias sem saber as suas classificações. Sem pautas afixadas não se podem matricular estudantes. Por isso, muitos pais, já de férias e fora das zonas onde habitam, tiveram de ir a outras escolas do país para garantir vaga para os filhos.

Pinho – O ex-ministro da economia disse que queria ser ouvido pelo Ministério Público (MP) no âmbito da investigação sobre as rendas pagas pelo Estado à EDP. Entretanto começou a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e Manuel Pinho foi chamado a prestar depoimento no dia 17 de julho. O MP marcou para esse mesmo dia, de manhã, a audição do ex-ministro, embora este tenha pedido para ser ouvido depois de ir ao parlamento. Resultado: Pinho fez o “número” do incidente de recusa e esteve no edifício do DCIAP apenas 40 minutos. Não respondeu a nada, como tanto disse querer. À tarde, foi à Assembleia da República e disse que não estava ali para limpar o chão.

Robles – Era uma casa muito engraçada… A música de Vinicius de Moraes é ilustrativa do caso que levou à demissão do vereador Ricardo Robles. Se a letra fala na Rua dos Bobos / Número Zero, esta poderá ser a Rua dos Espertos /Números 6 ao 26. Ricardo e Lígia (a irmã) compraram um prédio por 347 mil euros num leilão da Segurança Social, em 2014. Fizeram obras. Quiseram vendê-lo por €5,7 milhões. Os 11 apartamentos, com 25 a 40 metros quadrados, equipados com kitchnette, não eram para alojamento local. Mas, afinal, havia um anúncio com essa mesma indicação. No tempo que esteve no mercado não foi vendido. Destino final: talvez Robles seja o próximo empresário a entrar no Airbnb.

Ronaldo – Estamos a falar do verdadeiro, cujo primeiro nome é Cristiano. Com algum suspense – pelo menos até que terminasse o Mundial de Futebol – a saída do melhor do mundo do Real Madrid encheu páginas de jornais. Seria a Juventus? Não seria a Juventus? Bem, parece que desde o início era a Juventus e no fim foi… a Juventus. Assim que foi anunciada a contratação de CR7 a equipa de Turim começou a faturar (muito!). Os espanhóis e ingleses que aguardem. É que o campeonato italiano é bem capaz de ser o mais visto (televisivamente falando) este ano.

Ryanair – A pressão para fazer de assistentes e comissários de bordo merceeiros ao serviço da empresa irlandesa chocou com os sindicatos. Isso e, referirem, as constantes chamadas quando estão de folga, as ameaças, o salário curto. As greves dos pilotos e tripulações da Ryanair deixaram milhares de passageiros no chão. A companhia anda a voar baixinho no que aos direitos dos trabalhadores diz respeito.

Tesla – Elon Musk não aprende com os erros. A sua empresa, que sempre deu muito prejuízo, ofereceu-se para fazer um pequeno submarino, tipo cápsula, para tirar as crianças e o treinador que se encontravam presos na gruta tailandesa. Em poucos dias, e com muita publicidade à mistura, a cápsula lá chegou à Tailândia. Não foi usada e, quando um dos mergulhadores disse que não servia para nada e que tudo não teria passado de uma manobra de marketing, Musk atirou-se ao homem no Facebook e chamou-lhe pedófilo. No dia seguinte, depois de muito criticado, fez o seu ato de contrição e pediu desculpa.

VAR – O acrónimo para vídeo-árbitro foi uma das estrelas do Mundial da Rússia. Afinal, o VAR decide alguma coisa ou é a interpretação do árbitro de jogo que conta? Deixou tantos jogadores e adeptos varados quanto outros que ficaram satisfeitos.

Verão – O calendário diz que começou a 21 de junho. Se pensarmos que, também, é sinónimo de calor ficamos pelo outono. Este ano o estio mudou-se para outras latitudes, com o norte da Europa a fritar e países como o Japão a precisar de muito gelo para aliviar as ondas de calor. A Portugal diz-se que chegou a meio desta semana mas, mesmo assim, não é claro… Podem ser só uns dias. A Glassdrive agradece.