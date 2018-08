Quem é Clark Kent, o menino de 10 anos que foi mais rápido que o mais rápido do mundo

Tem apenas dez anos mas já fez história. Clark Kent, americano com origem filipina, realizou, esta quarta-feira, os 100 metros mariposa em 1:09.38 minutos, diminuindo o tempo do norte-americano Michael Phelps em mais de um segundo ( 1:10.48 minutos).

O recorde tinha sido atingido por Phelps em 1995, tinha o atleta também dez anos, mas pertence agora, e passados 23 anos, a Clark Kent Apuada, que faz parte do clube de natação Montereu County Aquatic Team, na Califórnia.

Apesar de nadar desde os três anos de idade, particicpou na sua primeira competição há apenas quatro. Mas no Far West Invitational Championship, na Califórnia, que terminou no passado domingo, o jovem surpreendeu tudo e todos ao levar para casa sete medalhas de ouro: além da prova de mariposa, o jovem participou em mais seis, conseguindo superar os seus recordes pessoais em quase todas.



Super-Homem de carne e osso



Agora, quando pesquisar na internet o nome Clark Kent, não vão aparecer-lhe só imagens do Super-Homem, embora o próprio jovem nadador já tenha sido assim apelidado também.

"A maioria das pessoas chama-me apenas Clark, mas agora que bati o recorde de Michael Phelps começaram a chamar-me Super-Homem", contou o jovem à CBS News. "Pensei para mim mesmo que se eu tivesse pensamentos positivos, coisas positivas iam acontecer", continua.



Além de bater o recorde do melhor do mundo da natação, Clark Kent foi o grande vencedor de toda a competição, conseguindo obter 63 pontos, no total, em todas as categorias.

Michael Phelps já fez questão de elogiar o feito de Clark, ao publicar no seu twitter uma mensagem de motivação para o jovem. "Parabéns a Clark Kent por bater o recorde. Continua, rapaz!" escreveu o atleta, que ainda acresceu a hashtag #dreambig (sonha em grande).

O jovem ainda não tem idade para participar nas Olimpíadas de natação, já que a Federação Internacional de Natação (FINA) definiu como idade mínima os 15 anos, no masculino, mas o seu objetivo é chegar lá e brilhar. Travis Rianda, o treinador de Clark, diz que o jovem está no "caminho certo" para conseguir o que pretende.

Além de natação, Clark Kent pratica artes marciais - quer ser cinturão preto em breve - e toca piano."E, na escola, se há uma aula de informática, código ou programas STEM, ele junta-se sempre", conta à CNN Chris Apuada, pai de Clark.

Para o menino, o primeiro passo para se descobrir aquilo em que se é bom é ser determinado. "Sonha alto, concentra-te sempre nos teus sonhos e diverte-te", aconselha Clark.