O que fazer em caso de picada de peixe-aranha ou contacto com alforrecas

Estar à beira-mar a brincar com as crianças, a olhar o mar ou simplesmente a molhar os pés é banal para quem está na praia. Mas cuidado: um peixe-aranha pode estar à “espreita”.

Se estiver dentro de água os cuidados a ter são com as alforrecas e caravelas portuguesas, cujo contacto pode libertar um líquido potencialmente urticante e perigoso.

Vamos primeiro explicar o que são e, depois, como tratar as picadas, recorrendo aos conselhos da Autoridade Marítima Nacional.

Alforreca e caravela portuguesa

As águas-vivas, que chamamos de alforrecas ou medusas, vivem no mar e têm aquela textura gelatinosa. Podem ser de diferentes tamanhos e cores e costumam estar dentro de água ou mais à superfície. Têm tentáculos que libertam um líquido venenoso que serve para anestesiar os animais de que se alimentam ou como defesa.

Quando há contacto com uma água-viva há irritação na pele, queimaduras ou, dependendo do caso, reações mais graves.

Já a caravela-portuguesa vive à superfície do mar graças ao seu flutuador azul-arroxeado que está cheio de gás. Tem tentáculos que podem chegar aos 30 metros e o veneno é muito perigoso.

Caso seja picado deve sair rapidamente da água e dirigir-se ao nadador-salvador. A picada provoca uma dor forte e a sensação de queimadura no local, além de irritação, vermelhidão, inchaço e comichão. Às pessoas mais sensíveis pode provocar falta de ar, náuseas, febre ou desmaios, pelo que o conselho é o encaminhamento rápido para as urgências.

Caso tenha contacto com uma água-viva (alforreca ou medusa) estes são os cuidados a ter:

- Não esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o veneno

- Não usar água doce, álcool ou amónia

- Não colocar ligaduras

- Lavar com cuidado com a própria água do mar

- Retirar com cuidado os tentáculos da água viva (caso tenham ficados agarrados à pele) utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar

- Se possível, aplique bicarbonato de sódio misturado em partes iguais com água do mar

- Aplicar frio (água do mar gelada ou bolsas de gelo) no local atingido para aliviar a dor

- Tomar um analgésico para aliviar a dor

- Aplicar uma camada fina de pomada própria para queimaduras

Caso tenha contacto com uma caravela-portuguesa, estes são os cuidados a ter:

- Não esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o veneno

- Não usar água doce, álcool ou amónia

- Não colocar ligaduras

- Lavar com cuidado com a própria água do mar

- Retirar com cuidado os tentáculos da água viva (caso tenham ficados agarrados à pele) utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar

- Aplicar vinagre na zona atingida

- Aplicar bandas quentes ou água quente para aliviar a dor

- Consultar assistência médica o mais rapidamente possível

Peixe-aranha

É venenoso e ataca quando é pisado. De cor acastanhada, tem uma barbatana negra com três espinhos venenosos. Normalmente está escondido debaixo da areia, porque é aí que apanha as suas presas, e os banhistas acabam por pisá-lo e o venenos é-lhes injetado. A picada provoca logo uma dor muito intensa.

Como tratar uma picada de peixe-aranha

- Sair da água e chamar um nadador salvador;

- Espremer a zona da picada

- A toxina do peixe-aranha é termolábil – é destruída com alta temperatura – logo o conselho mais eficiente é colocar a zona afetada em água quente durante 15 a 30 minutos

- Verifique se a espícula (espinho) se partiu e ficou na pele; tire, mas saiba que já não está a injetar veneno

- Desinfete o sítio da picada como se fosse uma ferida

- Se, nas horas seguintes, tiver derrames, náuseas, vómitos ou inchaço na zona afetada deve ir às urgências