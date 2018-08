Alerta: Não adicione esta figura à sua lista de contactos

Dá pelo nome de Momo, tem um número de telefone associado e não o deve gravar no seu telemóvel. Assim que o fizer, o risco de começar a receber mensagens nada simpáticas através da rede WhatsApp é grande.

Momo é o novo desafio viral criado no WhatsApp para aterrorizar os mais novos, mas cujas consequências podem ir bem mais longe do que mensagens de terror, como o roubo de informações pessoais, extorsão ou incitamento à violência e ao suicídio.

Terá começado num grupo de Facebook, no México, onde os internautas eram convidados a acrescentar determinado número de telefone à sua lista de contactos. Mal o fizeram, começaram a receber, via WhatsApp, mensagens violentas e ameças.

O número, começado pelo prefixo +81 (indicativo do Japão) rapidamente se disseminou pelas redes sociais e chegou a vários países da América Latina, mas também EUA e, na Europa, pelo menos na Alemanha e França.

Momo é a figura estranha de uma mulher com cara pálida, olhar sinistro e uma boca enorme. O curioso é que, embora o prefixo telefónico seja de alguém que estará no Japão, esse alguém consegue falar muito bem em vários idiomas. No entanto, sabe-se que haverá mais dois número de telefone, um começado por +52 (Colômbia) e +57 (México).

De acordo com as autoridades de alguns países trocar mensagens com algum destes números acaba quase sempre em roubo de informações, extorsão, transtornos como ansiedade e depressão, mas, também, em assédio e incitação ao suicídio e à violência.

Alerta da polícia espanhola

Alerta da polícia mexicana

A imagem de Momo foi vista, pela primeira vez, no Japão em 2016. Era uma escultura chamada mulher-pássaro que esteve exposta numa galeria de Tóquio.

Os números que deve evitar são estes (omitimos propositadamente alguns algarismos):

Japão +81 345 51 XXXXX

México +52 668 17 XXXXX

Colômbia +57 313 52 XXXXX

Recorde-se que, em abril passado, surgiu um jogo de nome “Baleia Azul” que encorajava os jovens a participar numa série de desafios (níveis do jogo) que culminavam no suicídio.