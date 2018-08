O seu filme preferido em cinco palavras: Academia dos Oscars lança desafio e Twitter responde à altura

Há as sinopses dos filmes e... há este desafio lançado no Twitter pela Academia de Hollywood: "Partilhe o enredo do seu filme preferido em cinco palavras". As respostas não tardaram e aí estão horas e horas de ação e diálogos condensadas em frases curtas, na maioria dos casos, com muito sentido de humor