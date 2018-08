Manuais para 500 mil alunos disponíveis a partir de hoje na plataforma MEGA

Na plataforma estarão manuais escolares utilizados no ano letivo que agora terminou, mas também livros novos, que podem ser utilizados por famílias, escolas e livreiros.

A plataforma "MEGA -- Manuais Escolares GrAtuitos" está preparada para atribuir um 'voucher' a cada um dos cerca de 500 mil alunos que frequentam escolas públicas e por isso têm direito a livros gratuitos.

As escolas vão introduzir na plataforma informações relativas aos manuais que, no final do ano letivo, foram devolvidos pelos alunos depois de usados.

Em declarações recentes à Lusa, Miguel Farrajota, do Instituto de Gestão Financeira de Educação (IGeFE), disse que a "percentagem de reutilização" de manuais escolares é "muito aceitável", e disse que a distribuição pela plataforma dos manuais usados será feita de forma aleatória

Através do site www.manuaisescolares.pt, os encarregados de educação acedem à plataforma que lhes atribuirá um 'voucher' para adquirir os manuais nas livrarias que pretendam -- desde que estas também estejam inscritas na plataforma.

A plataforma deverá estar ativa até ao final de outubro, para garantir que não ficam de fora alunos que mudam de escola após o arranque do ano letivo.