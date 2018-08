Alemanha: Calor aumentou consumo de cerveja e, agora, faltam garrafas nas fábricas

As temperaturas estão a subir em Portugal, mas o resto da Europa, principalmente o Norte, já atravessou várias ondas de calor. Que continuam.

E quando o calor aperta, o consumo de cerveja sobe. Na Alemanha, os produtores de cerveja lançaram um alerta para os consumidores devolverem as garrafas de vidro de cerveja, pois estão a escassear nas fábricas.

Ao contrário de muitos outros países, onde as latas imperam, na Alemanha são as garrafas que têm, tradicionalmente, mais saída. Estas, quando compradas no comércio, têm um pequeno depósito que é devolvido ao consumidor depois de as levar vazias, ou, então a chamada troca por troca: se já pagou uma vez o depósito, basta pagar as cheias e deixar as vazias.

Acontece que o aumento do consumo de cerveja nos últimos dois meses, altura em que as temperaturas estiveram bem acima da média (ontem foi batido o recorde deste ano com 39,2 graus Celsius na cidade de Bernburg), fez com que as cervejeiras estejam a ficar com poucas garrafas em stock para voltar a encher.

“Precisamos da sua ajuda. Ótimo tempo e ótima cerveja são iguais a muita sede. Antes de ir de férias, entregue, por favor as suas garrafas vazias de Mortiz Fiege aos comerciantes”, pediu, no Facebook, a cervejeira Mortiz Fiege.

O porta-voz dos industriais da cerveja referiu que a falta de garrafas este ano está a ser “particularmente grande”.

Apesar das expetativas de venda terem ficado, inicialmente, aquém do esperado, dado que a Alemanha foi eliminada muito cedo no Mundial da Rússia, o calor veio ajudar.

Em seis meses foram consumidos 47,1 milhões de hectolitros de cerveja, o equivalente a 18,8 mil milhões de imperiais, mais 0,6% do que no mesmo período do ano passado.