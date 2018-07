Tubarão roubado de aquário disfarçado num carrinho de bebé

Chama-se Helen e é um tubarão de 45 centímetros, que vivia (e já vive outra vez) num aquário no Texas e passou a ser conhecida internacionalmente graças às bizarras circunstâncias que rodearam o seu "sequestro". Veja o vídeo

Três pessoas retiraram o animal de um tanque aberto do Aquário de San Antonio, embrulharam-no num cobertor e colocaram-no num carrinho de bebé. Um funcionário ainda tentou travar o grupo, mas não conseguiu.

O episódio desencadeou uma caça ao homem no Texas, com as autoridades a divulgarem as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância do aquário e que mostram os homens em flagrante.

A polícia não tardou a encontrar a carrinha usada no roubo, após o que duas pessoas confessaram o seu envolvimento. Segundo a KSAT12, afiliada da ABC News, um homem de 38 anos foi detido.

À mesma televisão, o chefe da polícia local, Joseph Salvaggio, explica que as autoridades estão convencidas de que, pelo menos, um dos responsáveis pelo roubo sabia o que estava fazer, a avaliar pela forma como o grupo agiu e pela forma como o tubarão foi tratado.

Helen foi resgatada de um aquário improvisado, onde estavam "muitos animais marinhos diferentes", e está a recuperar bem.