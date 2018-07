Menino britânico morre afogado em empreendimento turístico algarvio

O incidente ocorreu cerca das 16:50 no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, disse à Lusa o oficial de relações públicas do Destacamento Territorial de Faro da GNR, António Ramos.

Segundo a GNR, que esteve no local, a criança estava a brincar com os dois irmãos na piscina. Quando estes saíram da piscina, o menino foi visto posteriormente pelos pais já a boiar.

A GNR desconhece se havia mais alguém na piscina quando se deu o afogamento do menor.

O óbito da criança foi confirmado pouco tempo depois do alerta por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, de acordo com António Ramos.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro indicou anteriormente que se tratava de uma menina britânica de 10 anos.

Confrontado com os dados da GNR, o CDOS referiu que a era a informação inicial que tinha recebido via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) quando foi comunicado o alerta.