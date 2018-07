Efeitos secundários de alguns medicamentos administrados a crianças

Metilfenidato

Perturbação de hiperatividade com défice de atenção

Resultados: ajuda à concentração e a controlar a impulsividade

Efeitos secundários: alguma perda de apetite e dificuldade em adormecer. Também acontecem, por vezes, casos de 'crianças-robôs', mais apáticas – o que acaba por ser corrigido com acertos na medicação

Antibióticos

Infeções causadas por bactérias

Resultados: combate as bactérias, ajudando o organismo a eliminá-las

Perigos: o abuso de antibióticos pode levar ao aparecimento de resistências. Além disso, nas crianças com menos de um ano, a sua toma pode alterar o equilíbrio do microbioma – as bactérias boas que vivem no nosso corpo

Corticoides

Alergias

Resultados: refreiam a reação do sistema imunitário

Perigos: usados por períodos longos, podem afetar o crescimento, daí que devam ser tomados apenas em situações agudas e não de forma preventiva



Melatonina

Dificuldade em adormecer

Resultados: este suplemento alimentar antecipa o sono e ajuda a criança a adormecer

Perigos: causa habituação e pode levar à alteração da produção de melatonina pela glândula hipófise