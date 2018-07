Eclipse da Lua: Algumas das superstições e mitos mais curiosos

O eclipse total da Lua – altura em Terra se encontra entre o Sol e a Lua, de forma a projetar a sua sombra na Lua, e a Lua atravessa completamente a sombra da Terra – que vai acontecer hoje será o maior, em termos de duração (1 hora e 42 minutos), até 2100. A tonalidade avermelhada que a Lua apresentará, que resulta da luz projetada no espaço pelo Sol, ainda lhe dá uma aura mais especial. Mas enquanto uns olham para a beleza natural, outros pensam no fim do mundo. Há mitos e superstições para quase tudo e este fenómeno natural não foge à regra.

Eis alguns que estão relacionados com o eclipse da Lua:

Jejum total

Na Índia, as pessoas evitam cozinhar, comer e beber durante os eclipses lunares e solares. Acreditam que a comida se estraga mais depressa na ausência da luz do Sol e que pode, assim, causar indigestões.

De boas intenções...

Os budistas tibetanos creem que as boas e más ações que fazemos durante um eclipse lunar são multiplicadas por dez.

Quem manda aqui?

Muitas tribos americanas dizem que os eclipses lunares são um sinal de transformação da Terra – acreditam que a Lua controla e regula o nosso planeta.

Combate de satélites

De acordo com um mito sul-africano o Sol e Lua lutam durante um eclipse e cabe às pessoas unirem-se para encorajar os corpos celestiais a resolverem esta disputa.

Apocalypse Now

Um dos mitos mais propalados nos EUA tem a ver com a Bíblia. De acordo com o salmo Joel 2:31: “O Sol transformar-se-á em trevas e a Lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.”

Grávida? Quieta, sff!

Nalgumas culturas as grávidas são aconselhadas e ficar em casa durante um eclipse lunar devido ao medo que isso amaldiçoe os futuros bebés. Também não devem fazer trabalhos domésticos porque o uso de facas ou outros objetos afiados podem causar marcas de nascença nos bebés.

Bater panelas?

As civilizações incas acreditavam que as luas de sangue (vermelhas) ocorriam quando um jaguar mitológico atacava e comia a lua. Para afastá-lo e acabar com o massacre agitavam lanças e faziam os cães ladrar.

Drãgão ou viking, agora escolha

Para os chineses a lua vermelha brilhante era um dragão, já para os vikings era um lobo-do-céu.

Rei por umas horas

Os antigos povos da Mesopotâmia diziam que um eclipse lunar era um ataque ao seu rei. Como conseguiam prever a sua ocorrência, substituíam-no por um falso rei durante o tempo do eclipse.