Serão os vídeos falsos sinónimo do fim da realidade?

"Não vai acreditar no que Obama diz neste vídeo.” Foi com esta frase bombástica que o portal de notícias e de entretenimento americano BuzzFeed apresentou uma comunicação de Barack Obama, em abril deste ano. O ex-Presidente dos EUA alertava para o facto de “estarmos a entrar numa era em que os nossos inimigos podem pôr qualquer pessoa a dizer o que eles quiserem”. Ao fim de pouco mais de 30 segundos, é-nos revelado que o discurso que estamos a ouvir nunca foi proferido por Obama, apesar de os nossos olhos o verem a dizê-lo. A voz é a do ator e comediante americano Jordan Peele que pretende, precisamente, alertar para os perigos de se acreditar em tudo o que se vê. A tecnologia utilizada é a da aplicação FakeApp, mais conhecida por colocar o rosto de celebridades no corpo de atores de filmes pornográficos…

Estaremos perto do colapso da realidade?

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA DA VISÃO