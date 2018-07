Iker Casillas acha que o Homem não foi à Lua

"No próximo ano, cumprem-se 50 anos (supostamente) que o homem pisou a Lua. Estou num jantar com amigos... a discutir sobre isso. Passo o debate para o público! Achas que pisou? Eu não!"

Com este tweet, publicado ontem, segunda-feira, Iker Casillas saiu do armário das teorias da conspiração - a "encenação" da ida à Lua é uma das mais populares entre uma certa franja da população, a par da teoria de que a Terra é plana.

A curta declaração já tinha, ao fim da tarde de terça-feira, 1 900 retweets, mais de 3500 gostos e quase 4 mil comentários. Alguns apontavam a ignorância do guarda-redes do FC Porto e ex-guardião das balizas do Real Madrid e da Seleção Espanhola. "Casillas, por favor, eras uma figura respeitada. Com esse comentário estúpido só geras mais ignorância"; "A sério? Um gajo que tem quase 8,5 milhões de seguidores não é capaz de manter um mínimo de decoro e exibe o seu analfabetismo em público."

Outros seguidores do futebolista apoiam a sua estranha posição. "Boa, Iker. Mostraste coragem ao questionar publicamente esta falsa alucinação. Ignora os ataques dos meios de desinformação e os zombies defensores do sistema"; "Estou contigo, Iker. Ainda no outro dia comentei com um amigo que a Terra não podia ser redonda, porque senão caíamos."

É possível que alguns destes comentários sejam irónicos. É difícil percebê-lo neste tipo de discussões.