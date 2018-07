Bélgica: Proibida praia para nudistas... para não assustar pássaros

Uma agência ambiental flamenga travou o pedido de licenciamento da segunda praia para nudistas porque as “atividades laterais” podem pôr em risco uma ave rara. A Federação Belga de Naturistas já veio lamentar esta decisão porque, segundo dizem, o número de nudistas tem vindo a crescer.

Os associados pretendiam uma zona sossegada perto de um conhecido resort junto à praia, mas a resposta foi que a eventual atividade sexual nas dunas iria assustar uma cotovia rara daquela zona. Além disso, de acordo com o relatório entregue ao Governo pela agência ambiental, este tipo de “comportamentos” iria prejudicar as dunas.

Uma sugestão para que fosse construída uma rede de proteção não foi muito aplaudida e ainda esbarrou no humor do presidente da câmara onde existe a única praia nudista do país. “Arame farpado contra nudistas? Pffff… Como se um homem sem roupa não conseguisse passar sobre isso”, disse a um jornal flamengo.

O presidente da Federação Belga de Naturistas argumentou que aquele é um sítio perfeito para a prática do nudismo, já “que não tem prédios à volta, nem pontões que permitam o voyeurismo”.