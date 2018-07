Dormir para o lado esquerdo faz mal ao coração. Mito ou realidade?

Mito

Dormir para o lado esquerdo faz mal ao coração.

Realidade

Num primeiro instante, uma pessoa sente-se tentada a consultar o Dr. Google, mas arrisca-se a ficar ainda mais confusa, dado que há até quem garanta que dormir para o lado esquerdo traz benefícios. Resolvemos então perguntar a quem de direito – e, depois da perplexidade, a confirmação: “Trata-se claramente de um mito”, assegura Ricardo Fontes Carvalho, cardiologista do Hospital de Vila Nova de Gaia e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a responder em nome da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. “Não há risco, nem no caso de haver historial de doença cardíaca.”

As nossas anatomia e fisiologia ajudam a explicar: ao deitarmo-nos para o lado esquerdo, há uma aproximação da posição do coração à parede do tórax, o que faz com que as pessoas tenham uma sensação maior do batimento cardíaco. “Mas é só.”