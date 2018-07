Há milhares de milhões de toneladas de diamantes sob a superfície da Terra! Mas não, não dá para lá chegar...

Um milhão de triliões de toneladas de diamantes. Ou, para se compreender melhor (ou complicar ainda mais) 1000000000000000000000000 toneladas de diamantes. O inalcansável tesouro foi descoberto por acaso, numa região correspondente a uma das secções mais antigas das placas tectónicas continentais, enquanto uma equipa internacional liderada por investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) usava ondas sonoras para estudar o interior da Terra.

"Isso mostra que os diamantes não são um mineral exótico, mas, na escala geológica das coisas, são relativamente comuns", refere o autor do estudo, Ulrich Faul, do MIT, em comunicado.

Para o estudo, publicado no Geochemistry, Geophysics, Geosystems, os investigadores recorreram a dados já recolhidos sobre atividade sísmica.

As ondas sonoras viajam a velocidades diferentes dependendo da composição dos materiais que têm de atravessar. Ao compreender a relação entre as ondas sonoras detetadas e a forma como certas rochas absorvem essas ondas, os cientistas conseguem criar uma imagem do interior da Terra.

Foi durante este trabalho que os investigadores se depararam com a surpresa: as ondas sonoras pareciam acelerar quando passavam pelas chamadas raízes cratónicas. A primeira teoria apontava para o arrefecimento nessa região, o que poderia aumentar a velocidade das ondas, mas depressa a equipa concluiu que a discrepância em relação ao esperado era demasiado grande.

Então, os investigadores construíram um modelo tridimensional para recriar a forma como as ondas sísmicas passam pelas maiores raízes cratónicas e só um tipo de rocha mostrou um comportamento semelhante: a que continha 1 a 2% de diamante.

"Uma das suas qualidades especiais é que a velocidade do som no diamante é mais do que o dobro em comparação com o mineral dominante nas rochas do manto superior, a olivina", explica Faul.