Rumor sobre sequestros de crianças espalhado via WhatsApp termina com linchamento de um homem

Mohammed Azam foi atacado, juntamente com três amigos, em Bidar, no mais recente caso de homicídio por turbas com origem na aplicação de mensagens, propriedade do Facebook. A polícia indiana já deteve 30 pessoas do grupo de cerca de 2 mil envolvidos. Os três amigos da vítima ficaram gravemente feridos mas estão em condição estável no hospital.

Segundo as autoridades indianas, citadas pelas agências internacionais, o grupo de quatro homens encostou o carro em que seguia para dar chocolates a meninas de uma escola. Uma das crianças gritou e os transeuntes - a par dos rumores a circular online sobre gangues que raptam menores - confrontaram os homens e acusaram-nos de tentar sequestrá-las.

Os quatro homens puseram-se em fuga, de carro, mas foram perseguidos e agredidos alguns quilómetros depois, quando a viatura derrapou e a multidão, em fúria, os arrastou para fora do veículo.

"Por que é que estavam a dar chocolates às meninas, não sabemos. Se tinham ou não más intenções, ainda não sabemos. Estamos a investigar", diz Mahadev, comissário-adjunto de Bidar.

Dos 30 detidos, 28 são acusados de violência e dois, incluindo o administrador de um grupo local de WhatsApp, de espalhar falsos rumores.

"Apelo às pessoas que não liguem a rumores e não façam justiça pelas próprias mãos. Reportem as atividades suspeitas à polícia", pede o ministro G. Parameshwara.

Na semana passada, o WhatsApp publicou anúncios nos jornais com 10 dicas para detetar mensagens falsas, lembrando que "só porque uma mensagem é partilhada muitas vezes, isso não faz dela verdadeira".

A campanha segue-se a vários episódios semelhantes, como o linchamento de cinco homens em Maharashtra, no início deste mês, na sequência de mensagens que as identificavam como sequestradores de crianças. Quando sairam de um autocarro, foram rodeados por numa multidão de quase 3 mil pessoas. Um mês antes, dois homens que se deslocavam de carro foram também assassinados por uma multidão que os arrancou da viatura porque mensagens no Facebook e no WhatsApp diziam que transportavam uma criança sequestrada. Em maio tinha sido a vez de uma mulher transgénero, acusada, juntamente com três outras pessoas, de tráfico de menores.

WhatsApp diz-se "horrorizado com estes atos terríveis de violência" e está a ponderar incluir um alerta contra o reencaminhamento de mensagens deste tipo.