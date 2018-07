Há uma bactéria resistente aos antibióticos a infetar turistas nas Canárias

Se tem férias de verão marcadas para as Ilhas Canárias, em Espanha, vai ter de se preocupar mais do que seria de esperar, tudo devido a uma bactéria muito resistente a antibióticos e potencialmente mortal que já afetou mais de uma dezena de turistas.

Segundo um alerta emitido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD), os turistas que estiveram em contacto com a bactéria nas Canárias e foram ao hospital quando regressaram a casa levaram consigo a bactéria Klebsiella pneumoniae, que é transmitida com muita frequência nestes locais.

O contágio acontece através da sua entrada na corrente sanguínea ou pela inalação da mesma e pode causar problemas graves como pneumonias, meningites e até envenenamento do sangue. As bactérias do tipo Klebsiella encontram-se, normalmente, no sistema digestivo das pessoas e não têm qualquer efeito negativo no organismo. Contudo, a espécie Klebsiella pneumoniae torna-se perigosa e pode causar infeções graves. O problema maior acontece quando essas bactérias se tornam resistentes a alguns antibióticos, já que, nesse caso, o tratamento dos doentes fica comprometido.

Dos 13 turistas infetados este ano, com nacionalidades suecas e norueguesas, seis deles visitaram o mesmo hospital nas Canárias. Segundo o CEPCD, o risco de as pessoas contraírem a infeção sem irem ao hospital é muito baixo. Mas se as pessoas forem contagiadas pela bactéria e decidam ir ao hospital nos seus países de origem, o risco torna-se muito alto, com possibilidades de haver surtos da bactéria.

"Dado o grande número de turistas que visitam as Canárias, um hospital pode tornar-se uma fonte de disseminação para outros países europeus, quando os doentes vão de um país para o outro", afirma o CEPCD, em comunicado