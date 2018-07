Porque é que os Portugal. The Man se chamam Portugal. The Man?

Em tempo de Nos Alive, quando a banda do Alasca está em Portugal para subir ao palco do festival, a pergunta ainda ganha mais pontos de interrogação. A VISÃO falou com os músicos e descobriu porque escolheram Portugal para o nome do grupo que une seis amigos americanos, desde 2005. VEJA O VÍDEO