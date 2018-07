NASA capta "conversa" entre Saturno e uma das suas luas

Em comunicado, a NASA explica que já se sabia que a lua Encélado é "um pequeno gerador" em torno de Saturno, "uma fonte constante de energia". Mas agora os cientistas descobriram que o planeta "responde" com sinais em forma de ondas de plasma, "através do circuito de linhas do campo magnético que o ligam a Encélado, a centenas de milhares de quilómetros de distância".

O vídeo foi criado com recurso aos últimos dados recolhidos pela Cassini antes do fatal mergulho na densa atmosfera densa de Saturno, em setembro de 2017.

Não se pense, no entanto, que seria isto que ouviria alguém que andasse pelo espaço entre o planeta e esta lua... "Os investigadores converteram a gravação de onas de plasma num ficheiro de som sibilante que se consegue ouvir", continua a agência, no comunicado. Ou, traduzindo, "da mesma forma que um rádio traduz as ondas eletromagnéticas em música."