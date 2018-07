Gato salta para a cabeça do dono e isto só é notícia porque o humano é um especialista a falar para a televisão sobre um tema sério

Lembra-se do episódio insólito (e viral, claro) de 2017, em que um especialista convidado pela BBC viu aparecer em cena os dois filhos enquanto era entrevistado em direto via Skype? Esta é a nova interrupção a circular na Internet

O assunto era a crise no Supremo Tribunal da Polónia e sobre isso se pronunciava, a pedido do jornalista Rudy Bouma, no Nieuwsuur, o historiador e especialista em ciência política Jerzy Targalski, quando o seu gato decidiu que também queria aparecer na televisão. E, aparentemente, não chegava uma breve e discreta aparição: o felino aproveitou as costas de uma cadeira para saltar para os ombros e depois para a cabeça do dono.

Como realça Bouma no tweet, que já é viral, o entrevistado continuou a falar, "completamente calmo".O insólito momento não passou na televisão, mas a peça que foi transmitida incluiu uns instantes em que o animal aparece, nessa altura já "civilizadamente" sentado junto a Targalski, como se pode ver aqui por volta do minuto 3:56:

Em 2017, o professor de ciência política Robert E. Kelly ganhou fama redobrada quando, convidado pela BBC para comentar a destituição do presidente da Coreia do Sul, viu aparecer em cena os dois filhos, antes de a sua mulher intervir para as retirar da sala rapidamente.