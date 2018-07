Menina com paralisia cerebral recebe distinção como heroína por salvar irmão bebé

O dia era de festa: Lexie Comeau-Drisdelle fazia 9 anos e a família, que vive em Halifax, Nova Escócia, estava ocupada com os preparativos. Leeland, o irmão de um ano da aniversariante aproveitou a distração e saiu sozinho para o jardim, acabando por cair na piscina. Estavam lançados os dados para a tragédia, com a mãe a trocar de roupa no andar de cima, o pai fora de casa para ir buscar o irmão mais velho e a avó na cozinha. Mas, à parte de toda a confusão, havia alguém que não tirava os olhos do pequeno Leeland: Lexie.

A menina sofre de paralisia cerebral, que a impede de falar e andar. Por isso, recorreu ao que podia fazer: gritou o mais que pode.

A CNN, a mãe, Kelly Jackson, recorda que entrou em pânico e pensou que Lexie tinha caído da cadeira. A primeira a chegar ao local foi a avó, que rapidamente percebeu que Leeland já não estava ali, enquanto a neta não parava de gritar e de apontar para a porta que dava para a piscina.

"Quando a minha mãe me disse o que se passava, olhei logo para fora e ali estava, à beira da piscina, a sua pequena cabeça", conta.

Seguidas as instruções dadas por uma linha de emergência, Leeland acabaria por ser levado para o hospital já estável.

Na família, ninguém tem dúvidas: Lexie salvou a vida do irmão.

O incidente aconteceu no passado dia 5 de maio e esta quarta-feira a menina foi reconhecida como "heroína" pelo conselho regional de Halifax, ao mesmo tempo que foi também homenageada pela polícia local.

"Há heróis de todos os tamanhos. Foi um verdadeiro prazer reconhecer a jovem Lexie por alertar a mãe quando o seu irmão bebé caiu na piscina", twitou o mayor.