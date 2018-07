Menina de sete anos biamputada que já era uma estrela no Instagram inicia carreira como modelo

Daisy-May Demetre nasceu sem pés, mas o que está a inspirar milhares de pessoas nas redes sociais não é o seu drama

Quem vê Daisy-May Demetre aos saltos e a brincar vê uma criança igual às outras. Só que no lugar nas pernas e pés, a menina britânica, de sete anos, tem duas próteses. Daisy nasceu com hemimelia fibular, um defeito de formação dos membros inferiores. No seu caso, não tinha o perónio da perna esquerda e o da direita era minúsculo.

Como o problema a impedia de usar ambas as pernas, os pais optaram pela amputação abaixo do joelho. A recuperação não foi fácil, mas a criança acabou por se habituar às próteses que lhe permitiram aprendar a andar, saltar e até correr. Daisy tem dois pares: um que usa para atividades em que precisa de velocidade e outro que usa para a escola.

Inspirado pela força e pela capacidade de se adaptar da filha, o pai, Alex, criou uma conta no Instagram, que não tardou a reunir um milhar de seguidores. A avalanche de reações positivas acabaria por levar a família a inscrever Daisy numa agência de modelos inclusiva.

"É bom ser diferente, sobressair e isso não a incomoda mesmo nada e é espantoso", comenta o pai, em declarações à Barcroft TV. "Ela é inspiradora, cheia de energia, nada vai pará-la na vida."