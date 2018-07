Médicos e enfermeiros recebem bolsas para desenvolverem projetos com base em casos clínicos reais

Vários médicos e enfermeiros recebem hoje bolsas para doutoramento. A ideia é desenvolverem projetos com base em casos clínicos reais. A iniciativa parte do Grupo José de Mello Saúde que atribui, pelo quarto ano, 115 mil euros em Bolsas de Doutoramento para profissionais de saúde. Este ano, os projetos vencedores são nas áreas da oncologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia e endocrinologia.

A cerimónia, presidida pelo Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, decorre esta terça-feira de manhã, no Centro Cultural de Belém. Para José Paço, presidente do conselho médico da José de Mello Saúde (JMS), esta aposta na investigação "contribui para a melhoria dos atos médicos, porque todos estes doutoramentos geram inovação". Estas investigações são baseadas em casos clínicos reais, ou seja, "existe uma aplicação prática imediata", explica.

Em medicina, os vencedores da edição deste ano são: Arnaldo Santos, médico no hospital CUF Descobertas, na área da Oftalmologia e Diogo Alpuim Costa, também do hospital CUF Descobertas e CUF Cascais, na área da Oncologia Médica; Carlos Oliveira do Hospital de Braga, na área da Urologia; Maria Caçador, do Hospital CUF Infante Santo (Otorrinolaringologia) e Sílvia Paredes, do Hospital de Braga (Endocrinologia).

O júri é composto por personalidades do setor público e privado da saúde, como o reitor cessante da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas, a Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Amélia Ferreira, o professor catedrático de Cirurgia Pediátrica da Escola Superior de Saúde da Universidade do Minho, Jorge Correia Pinto, o consultor clínico da José de Mello Saúde, o cirurgião cardiotoráxico, José Fragata e o Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Jaime Branco.

Este ano, e pela primeira vez, foram atribuídas também Bolsas de Doutoramento em Enfermagem. Na opinião de José Paço, os enfermeiros e enfermeiras desempenham um "papel fundamental nos cuidados de saúde, uma vez que são eles que estão mais próximos dos doentes". Espera, por isso, que estas bolsas sejam atribuídas, no futuro, a outros profissionais de saúde, já que "o hospital não é feito só de médicos". Em enfermagem os vencedores são Ana Cristina Rosas, do Hospital Cuf Porto, Helena Martins, enfermeira no Hospital de Braga e Sandra Paço do Hospital Cuf Infante Santo.

As candidaturas às Bolsas de Enfermagem foram avaliadas por Sérgio Deodato, Coordenador da Escola de Enfermagem de Lisboa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Filomena Gaspar, Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; Margarida Vieira, Diretora Adjunta para o Porto do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Ana Paula Macedo, Presidente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho; e António Luís Carvalho, Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto. O júri é presidido por Fátima Faria, Presidente do Conselho de Enfermagem da JMS.

Desde 2014 que já foram atribuídas 23 bolsas de doutoramento, no valor global de 415 mil euros: o que se pretende é apoiar a investigação para que esta esteja ao serviço do doente.