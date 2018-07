Facebook admite erro que desbloqueou contactos que deviam estar bloqueados

Em comunicado, a rede social adiantou que este desbloqueio massivo aconteceu entre 29 de maio e 05 de junho e que "esse problema já está resolvido e todos já foram bloqueados de novo".

A tecnológica de Silicon Valley também garantiu que o erro "não restabeleceu amizades que tinham sido cortadas", mas admitiu que os utilizadores desbloqueados puderam aceder a conteúdos partilhados através de terceiros e colocarem-se em contacto.

O reconhecimento destes erros acontece depois de o Facebook ter atravessado um momento conturbado, afetado por diversos escândalos de privacidade.

O último rebentou em março com a Cambridge Analytica, empresa que utilizou dados do Facebook para elaborar perfis psicológicos de eleitores que alegadamente foram vendidos, entre outros, à campanha do agora Presidente norte-americano Donald Trump, durante as eleições de 2016.

Este escândalo obrigou o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a comparecer perante o congresso norte-americano.

Lusa