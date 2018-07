Padre Tolentino é ordenado bispo este mês

Tolentino Mendonça, poeta e padre natural da ilha da Madeira, atualmente vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e diretor da Faculdade de Teologia, vai ser ordenado bispo no próximo dia 28 de Julho, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimo, sabe a VISÃO.

A ordenação episcopal já era esperada, depois de a Santa Sé ter anunciado, no passado dia 26 de junho, que o Papa Francisco o tinha escolhido para arquivista e bibliotecário da Santa Sé, um cargo que ocupará a partir de dia 1 de Setembro. Na ocasião, o Vaticano fez saber que o padre Tolentino seria elevado à “dignidade” de arcebispo, recebendo simbolicamente a antiga sede episcopal de Suava, no norte de África.

Tolentino Mendonça sucede assim, aos 52 anos, ao arcebispo Jean-Louis Bruguès, desde 2012 no cargo. Recorde-se que o padre Tolentino foi pessoalmente convidado pelo Papa Francisco para orientar os exercícios espirituais do pontífice na Páscoa passada. Na nota biográfica libertada pelo Vaticano aquando da sua nomeação, destaca-se ainda “numerosos volumes e artigos de âmbito teológico e exegético, além de várias obras poéticas” elaboradas pelo sacerdote, que vai agora ter à sua guarda a biblioteca mais antiga da Europa, bem como o Arquivo Secreto do Vaticano.