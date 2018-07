Este homem pode ser a primeira pessoa do mundo a ficar curado da diabetes tipo 1

Daniel Darkes, 31 anos, foi diagnosticado com uma doença incurável em 2010: diabetes tipo 1. No entanto, tudo leva a crer que o antigo militar inglês está, agora, curado.

Daniel, que tomava quatros doses de insulina por dia, ia sempre medindo os níveis, como fazem todos os pacientes da diabetes, até que, em fevereiro do ano passado, os níveis de açúcar voltaram ao normal. O ex militar parou de tomar insulina e os níveis continuaram normais. Sem respostas, os médicos enviaram-no para os EUA para fazer uma bateria de testes. Os resultados não poderiam ser mais animadores: tem um tipo raro de gene que “acordou” as células inativas que geram a insulina no seu pâncreas, ou seja, esse gene recarregou o seu sistema imunológico e levou à reprodução da insulina.

Daniel pode tornar-se, assim, a primeira pessoa no mundo a ficar “curada” da diabetes tipo 1.

Apesar disso, o inglês é da opinião que a sua dieta rica em suplementos de zinco, nozes, peixe e vegetais – além dos 96 quilómetros que corre todas as semanas – desempenharam um papel fundamental na sua saúde.

Há 20 meses sem injetar insulina e fazendo análises semanais que têm mostrado que está tudo bem com o seu sangue, foi informado pelos médicos que, se chegar aos 24 meses sem precisar de insulina, é porque está curado. A diabetes tipo 2 pode ser revertida, mas nunca tinha acontecido nenhum caso de reversão com diabetes tipo 1.

Daniel continua a correr e a fazer a sua dieta e ainda está em choque, mas obviamente contente, tanto com o que lhe aconteceu primeiro, como o que agora se passa.