Marcelo tem "big dick energy". E você?

De quando em vez somos surpreendido por expressões ou siglas que aparecem inopinadamente. Normalmente através das redes sociais, como é o caso mais recente. BDE é o acrónimo do momento, Big Dick Energy, e não tem nada a ver com a anatomia masculina. No twitter discute-se o que é ou não é, quem tem ou não tem.

As definições começaram a surgir: quem tem atitude, confiança descontraída, boas vibrações ou carisma. Uma combinação de fatores que faz as outras pessoas sentirem-se bem quando estão junto de quem tem BDE.

O Dicionário Urbano, citado pelo jornal The Independent, diz que o significado é “confiança sem arrogância. Não se perde e não pode ser simulado. É o equivalente sexual a passar um cheque de 10 milhões sabendo que temos o dinheiro na conta bancária”.

As redes sociais encheram-se de comentários sobre quem tem BDE ou não. Chris Evans? Sim. Robert Downey Jr.? Sim. David Beckham? Nem por isso. Rihanna? Sim. Ariana Grande? Sim. Cate Blanchett? Talvez a que tem mais BDE.

Ou se tem ou não, dizem os “especialistas” nestas coisas que escrevem nas redes.

Tudo terá começado depois da morte do chef e viajante Anthony Bourdain. Devido ao seu estilo irreverente, bom gosto, inteligência e a coragem de mostrar um mundo diferente daquele que aparece nos programas de viagens mais básicos alguém escreveu no twitter que ele tinha “big dick energy”. Passado umas semanas, a cantora Ariana Grande twittou (e depois apagou) sobre, neste caso sim, o comprimento do pénis do seu noivo, que é “conhecido” por ser carismático, mas não muito atraente. O BDE voltou em grande, mas apesar do que terá escrito a cantora sobre a genitália do seu noivo, não foi por aí que a conversa continuou, mas sim pelo facto de este ter a “tal” atitude e personalidade.

Os internautas dizem que Donald Trump, não tem BDE. Ao contrário, o aperto de mão que Marcelo Rebelo de Sousa deu a Trump aquando da sua visita à Casa Branca, esta semana, foi considerado o que teve “mais big dick energy de sempre” pelo Mashable (um site sobre internet e redes socais).