O "airbnb das caravanas" chegou a Portugal

Portugal está na moda, já se sabe. E é também o destino mais procurado na Yescapa, a startup com seis anos de existência que aluga autocaravanas e campervans por todo o mundo e que, agora, também o vai fazer dentro do País.

Não só a "diversidade cultural e de paisagens" do território português, mas também a "nossa magnífica costa" foram motivos mais do que suficientes para trazer este projeto para Portugal, segundo a responsável pela plataforma, Julie da Vara.

Este serviço faz com que os donos dos veículos tenham a oportunidade de os rentabilizar já que, normalmente, a sua utilização para proveito próprio ao longo do ano não ultrapassa os 70 dias. Já as pessoas que pretendem alugar têm a possibilidade de viajar de forma única, com segurança e conforto.

No site, podem escolher que tipo de veículo querem e delimitar as suas preferências: se é ou não uma viagem internacional, por exemplo, ou se pretendem levar animais na viagem. Também têm acesso a todos os equipamentos exteriores e interiores do veículo e conseguem visualizar todas as informações úteis do proprietário da autocaravana ou campervan.

O seguro e a assistência estão incluídos e a empresa responsabiliza-se pela verificação da identidade dos proprietários, assim como pelo estado operacional de todos os veículos presentes na plataforma - são cerca de cinco mil.

A plataforma, que conta com mais de 200 mil utilizadores registados, está presente em mais cinco países europeus: Espanha, França, Alemanha, Itália e Inglaterra.